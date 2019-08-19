В Приморье объявили штормовое предупреждение на 22 и 23 августа

ВЛАДИВОСТОК, 19 августа. /ТАСС/. Синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с ливнями, которые ожидаются 22 и 23 августа в Приморье, где продолжается паводок из-за затяжных дождей. На реках региона прогнозируется новая волна паводка, сообщила в понедельник пресс-служба Примгидромета.

"В связи с влиянием активных фронтальных разделов ночью и утром 22 августа в южной половине и на северо-западе Приморского края днем 22 августа и ночью 23 августа на юго-востоке и востоке края ожидаются сильные дожди <...> Дожди будут преимущественно ливневого характера. Местами гроза, ветер 15-20 м/с. На реках края ожидается формирование новой волны дождевых паводков с резкими подъемами уровня воды, с подтоплением ... участков дорог, сельхозугодий, низководных мостов, пониженных мест в населенных пунктах", - говорится в сообщении.

На реках южных и западных районов края ожидается подъем воды до отметок от 2 м до 3,5 м, на реках центральных и восточных районов - на 1-2 м. Согласно прогнозу, наиболее паводкоопасными являются Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский районы.

В Приморском крае продолжается вызванный затяжными дождями паводок. Режим ЧС действует в семи муниципальных образованиях. Ранее Примгидромет сообщил, что сейчас максимальный уровень паводка отмечается на реке Раздольной в Надеждинском районе на юге края, продолжает расти уровень воды на реке Уссури в Дальнереченском и Пожарском районах.