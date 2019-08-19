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Московские библиотеки начнут оборудовать умными полками в 2020 году

Устройства позволяют самостоятельно брать книги и возвращать их без читательского билета, воспользоваться такими полками смогут все посетители, у которых есть электронная карта читателя

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Первая умная полка, позволяющая возвращать книги без библиотекаря и читательского билета, появится в московской библиотеке в следующем году. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Умная полка - это следующая ступень цифрового развития городских библиотек. Такие устройства позволяют не только самостоятельно брать книги, но и возвращать их без читательского билета. Просто ставишь издания с RFID-метками (система автоматической радиочастотной идентификации - прим. ТАСС) на полку, и они автоматически фиксируются в системе. Первая умная полка появится в начале 2020 года в Центральной библиотеке № 197 имени А. А. Ахматовой", - приводят в сообщении слова куратора ИТ-проектов в сфере культуры столичного департамента информационных технологий Сергея Шакрыла.

Отмечается, что на первой умной полке будут около 400 книг разных авторов, пользоваться ей смогут все посетители, у которых есть электронная карта читателя.

По словам Шакрыла, планируется также установить автоматические постаматы с книгами - библиоматы - в самых посещаемых местах города, например, в вестибюлях метро. Емкость такого устройства - до 700 изданий. Брать книги из библиомата можно будет по электронному читательскому билету.

На сегодняшний день в автоматизированную библиотечную информационную систему Москвы занесены библиографические данные более чем о 900 тыс. уникальных книг, которые представлены в 5 млн экземплярах, с начала года читателям выдано почти 2 млн изданий. Благодаря информационной системе стало возможным анализировать литературные вкусы москвичей и в зависимости от этого пополнять книжные фонды.

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