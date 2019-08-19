Главный архитектор Читы уволился из мэрии после многократных случаев критики

ЧИТА, 19 августа. /ТАСС/. Главный архитектор Читы Александр Михайлов, которого неоднократно критиковали из-за неблагоустроенности города, обилие наружной рекламы и вырубку деревьев, написал заявление об увольнении, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

В июле 2018 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала власти Читы за неухоженный и неблагоустроенный вид города. Она указывала на плохие дороги, "раздолбанную площадь" перед театром и неработающий "фонтан-уродище бордово-красного цвета". В апреле этого года блогер-урбанист Илья Варламов приезжал в Читу и окрестил город "мусорной столицей России". Тогда же блогер призвал уволить Михайлова, назвав его "врагом деревьев".

"Александр Дмитриевич написал заявление об увольнении", - сказали в пресс-службе. Источник в администрации города уточнил, что нового архитектора для Читы будут искать через открытый кадровый конкурс "Забайкальский призыв", который курирует врио губернатора Забайкалья Александр Осипов.

Михайлов возглавлял управление архитектуры и градостроительства Читы с апреля 2016 года. В июле его критиковали за установленные в городе цветочные вазоны, которые похожи на мусорные ведра, а на прошедшей неделе поводом для критики стала покраска одного из многоквартирных домов в Центральном районе Читы в ярко-розовый цвет, хотя соседние с ним дома - серые и бежевые.