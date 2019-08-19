Брошенную матерью в кафе на Кубани девочку передали бабушке

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Девочка, которую неделю назад жительница Адыгеи оставила в кафе в Белореченском районе Краснодарского края, передана бабушке, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по региону.

"Девочка была доставлена в лечебное учреждение Белореченска, откуда ее потом забрала к себе домой бабушка", - говорится в сообщении. Как пояснили ТАСС в ведомстве, бабушка ребенка проживает на территории Республики Адыгея.

Сотрудники Белореченского межрайонного следственного отдела СКР по Краснодарскому краю посетили девочку и вручили ей подарок и сладкое угощение. "Следователи пообщались с малолетней девочкой и ее бабушкой, предложив в случае необходимости оказать помощь, заверив, что продолжат следить за судьбой ребенка", - отметили в управлении СК.

Ранее сообщалось, что 12 августа 35-летняя жительница Республики Адыгея оставила в игровой комнате кафе Белореченского района дочку. Через некоторое время сотрудники заведения сообщили в правоохранительные органы о брошенной девочке. В кармане кофты, надетой на ребенка, была обнаружена записка. В ней были указаны имя девочки, возраст, а также просьба найти ей новых родителей. Материалы, касающиеся инцидента, переданы в СУ СКР по региону.