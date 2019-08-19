Калининградский губернатор поручил решить проблему с очередями в нацпарк "Куршская коса"

КАЛИНИНГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил региональному Министерству культуры и туризма совместно с дирекцией национального парка "Куршская коса" решить проблему километровых очередей на въезд на его территорию. Об этом Алиханов сообщил в понедельник на своей странице в Instagram.

"Очень много жалоб стало поступать на огромные очереди на въезд в национальный парк "Куршская коса". Поручил сегодня Министерству культуры и туризма проработать вместе с руководством парка решение по установке системы автоматического пропуска с использованием транспондеров. Если будет нужно, регион готов и финансово помочь в этом вопросе Национальному парку", - написал Алиханов.

Въезд на Куршскую косу для организованных туристических групп и туристов, путешествующих на своих автомобилях, платный. По данным дирекции парка, плата принимается на въезде на его территорию, работает два кассовых окна, пропуск автомобилей и туристических автобусов осуществляется под двум полосам. В погожие летние дни на пункте пропуска действительно возникают большие очереди, признал представитель дирекции парка в разговоре с ТАСС, заметив, что в будние дни даже летом очередей на въезд на косу может и не быть.

Собеседник отметил, что проблема во многом связана с новыми правилами использования кассовых аппаратов, которые исключают возможность использования переносной техники, работающей от аккумуляторов. Чтобы нормализовать ситуацию, дирекция парка прорабатывает вопрос о вынесении касс в центральную часть дороги, так, чтобы оплату можно было производить не выходя из машины. Также решается вопрос о расширении въезда на территорию парка до трех полос. Представитель дирекции парка добавил, что также прорабатывается вопрос продажи билетов для въезда на Куршскую косу на сайте нацпарка и отметил, что парк надеется избавиться пробок на въезде к началу следующего летнего сезона.

О Куршской косе

Куршская коса - уникальный песчаный полуостров, представляющий собой узкую полосу земли, отделяющую Куршский залив от Балтийского моря. Ее длина от Калининградского полуострова до литовской Клайпеды - 98 км (российская часть - 48 км), ширина колеблется от 400 м до 3,8 км. Дюны косы - одни из самых высоких в Европе (до 60 метров).

На косе работает полевой стационар биологической станции Зоологического института РАН по кольцеванию птиц и изучению путей их миграции. В 2000 году Куршская коса включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Национальный парк является одним из наиболее популярных в области мест для развлечений среди туристов. Ежегодно на косу приезжают до 500 тыс. человек. Пик посещений приходится на летние месяцы.