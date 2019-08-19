Минобрнауки планирует развивать спорт в университетах

ГОРНО-АЛТАЙСК, 19 августа. /ТАСС/. Студенты в университетах должны иметь возможность развивать свои спортивные таланты без ущерба для профильного образования. Этот баланс планируется достичь совместно с Минспорта России, сообщил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков во время общения с сотрудниками и студентами Горно-Алтайского государственного университета во время рабочей поездки в Республику Алтай.

"Мы договорились с Минспорта о совместных действиях, и мы хотим, чтобы в наших университетах логично сочеталось образование и спортивная подготовка. Это законодательно два разведенных понятия, две системы координат. Важно, чтобы ребята, которые обучаются в университетах и имеют спортивные таланты, могли эти таланты развивать, не конфликтуя с образовательными программами", - сказал Котюков.

Он добавил, что также это позволит "более предметно определиться по наличию спортивной инфраструктуры спортивной подготовки, которая нужна университету".

По словам Котюкова, будет продолжена программа, инициированная "Единой России" по строительству бассейнов в вузах страны. "Может быть, удастся в перспективе расширить программу еще по каким-то направлениям, либо на плоскостные сооружения, либо на спортивные залы универсальные", - сказал министр.