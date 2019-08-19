На "Архызе" построят новую трассу для начинающих горнолыжников

ПЯТИГОРСК, 19 августа /ТАСС/. Новую трассу для начинающих горнолыжников построят на Лунной поляне курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор АО "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев.

"В туристической деревне Лунная поляна ведутся строительные работы по монтажу канатной дороги SL10 - это кресельная канатная дорога с отцепляемым механизмом и защитными колпаками. Под подъемником будет проложена зеленая зона катания для новичков. Трасса будет простая, для начинающих", - сказал Тимижев.

По его словам, также начато строительство на Северном склоне курорта.

"Кроме того, мы приступили ко второму этапу строительства канатной дороги "Северное сияние" на северо ориентированном склоне курорта "Архыз" - это последняя, четвертая секция канатной дороги - скоростной кресельный подъемник с максимальной скоростью в 5 м в секунду. Его запуск предварительно запланирован к горнолыжному сезону 2020-2021 годов", - сказал гендиректор "КСК".

Он отметил, что новая секция канатной дороги доставит туристов до высотной отметки 2 тыс. 839 м на хребте Аркасара.

"Ее пропускная способность составит 2,5 тыс. человек в час, перепад высот - 440 м. Длина новой канатной дороги составит 1 тыс. 720 м, общая протяженность подъемника на северном склоне увеличится до 5 тыс. 657 м. Оттуда будут открываться великолепные виды, в том числе на Эльбрус и на весь Кавказский хребет", - добавил собеседник агентства.

О курорте

Курорт "Архыз" начал работать в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - работает более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, в том числе более 24 км горнолыжных трасс, четыре подъемника кресельного и гондольного типа общей пропускной способностью 9100 человек в час, система искусственного снегообразования и система освещения склонов для горнолыжных трасс. В зимнем сезоне 2018-2019 годов в тестовом режиме начали работать объекты на северном склоне курорта в поселке Романтик - новые трассы и две секции канатной дороги "Северное сияние".