Беглов внес в Заксобрание Петербурга поправки в закон для защиты парка от застройки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в понедельник внес в Законодательное собрание проект изменений в городской закон о зеленых насаждениях, которые позволят защитить от застройки парк Малиновка в Красногвардейском районе, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов внес в Законодательное собрание Санкт-Петербурга законопроект "О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга "О зеленых насаждениях общего пользования". Законопроект разработан по результатам обследований территорий общего пользования и предусматривает увеличение площади парка Малиновка, расположенного в Красногвардейском районе", - говорится в сообщении.

Участок парка несколько лет назад отвели под строительство храма, но жители выступили против и неоднократно требовали сохранить зеленую зону. Городская администрация отменила проект, но горожане высказывали опасения, что идея застройки парка может вновь появиться, если это не будет запрещено городским законом.

Беглов в субботу, 17 августа посетил парк Малиновка и пообещал жителям законодательно защитить его от застройки. В качестве подтверждения намерений сохранить и развивать парк он посадил клен на новой аллее в Малиновке, а также дал поручение установить в парке скамейки и выпустить в пруд рыб.

По данным пресс-службы Смольного, в Красногвардейском районе сейчас мало садов для прогулок местных жителей. "Принятие законопроекта позволит увеличить этот показатель (обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования - прим. ТАСС) до 8,32 кв. м на человека. Проект будет способствовать развитию зеленого фонда Санкт-Петербурга и улучшению экологической обстановки в Красногвардейском районе", - говорится в сообщении пресс-службы.