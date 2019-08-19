Комиссия Госдумы будет приглашать на заседания иностранных журналистов и дипломатов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России будет приглашать на свои заседания зарубежных журналистов и дипломатов, которые призывали к нарушению законов РФ и, в частности, призывали к участию в несанкционированных митингах. Об этом в понедельник журналистам заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин по итогам заседания совета Думы.

"Принято единогласное решение рекомендовать комиссии в обязательном порядке приглашать представителей тех СМИ, которые себе позволили делать заявления, призывы, связанные с нарушением закона РФ, фактически вмешались в наши внутренние дела. Конечно, мимо таких фактов никто не пройдет", - сказал Володин.

"Это также касается посольств, которые размещали информацию, работников посольств, которые участвовали в [незаконных] массовых мероприятиях, где-то в организации непосредственно этих мероприятий, раздавали методички", - добавил спикер.

По словам спикера, такая работа позволит Госдуме выйти "на те формы, которые позволят остановить этот произвол, вмешательство во внутренние дела РФ". "Если мы руководствуемся принципом невмешательства в дела суверенных государств, хотелось бы, чтобы так же относились к нам", - сказал он.

Володин заметил, что на совете Госдумы при обсуждении источников вмешательства в первую очередь упоминались Deutsche Welle и США. "Есть информация - и Госдеп, и посольство, и СМИ, аффилированные с государственными фондами США, делали все для того, чтобы вмешаться во внутренние дела РФ", - добавил спикер.