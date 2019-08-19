В Башкирии школьники нашли в реке останки мамонта возрастом более 10 тыс. лет

УФА, 19 августа. Кость мамонта плейстоценовой эпохи нашли три школьника в реке Ай в Салаватском районе Башкирии. Возраст находки превышает 10 тыс. лет, она будет выставлена в музее, сообщила ТАСС в понедельник биолог геопарка "Янгантау" Полина Полежанкина.

"Три мальчика купались на берегу реки Ай, наступили на эту кость, подумали, что большой камень. Но когда втроем вытащили, увидели, что это кость. Нашли они ее два месяца назад, находка лежала у них во дворе", - рассказала она, уточнив, что кость хорошо сохранилась.

Кость весит примерно 15 кг, она принадлежит мамонту, проживавшему более 10 тыс. лет назад. Останки этих животных в основном находятся под землей и оказываются на поверхности или в воде, например, из-за обрушения берегов рек, добавила Полежанкина. "Планируем выставить эту и другие наши находки, которых порядка 15, в визит-центре геопарка "Янгантау", через который проходит основной поток туристов, чтобы люди смогли увидеть", - отметила биолог.

По словам Полежанкиной, для этого региона Башкирии также свойственны останки шерстистых носорогов, бизонов эпохи плейстоцен, многие из останков продолжают храниться у местных жителей.