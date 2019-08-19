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В работе Instagram произошел сбой

Большая часть пользователей - 85% - испытывает проблемы со входом в социальную сеть

ТАСС, 19 августа. Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в понедельник в ряде стран. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего на неполадки жалуются пользователи в США, Германии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Великобритании, Нидерландах, Турции, Японии, Бразилии, Белоруссии, Украины и России. В России о сбоях чаще других сообщают пользователи в Москве.

По данным сервиса, большая часть пользователей испытывает проблемы со входом в социальную сеть (85%), еще 9% испытывают проблемы с загрузкой, порядка 5% не могут зайти на сайт соцсети.

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