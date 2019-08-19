Хайнань расширяет борьбу с самостроем

ХАЙКОУ /Китай/, 19 августа. /ТАСС/. Власти острова Хайнань совершенствуют законодательную базу для борьбы с нелегальным возведением жилья в городах и в сельской местности. По сообщению газеты "Хайнань жибао", в ближайшее время планируется еще больше ужесточить контроль над самостроем.

В частности, административный центр провинции город Хайкоу планирует приступить к сносу и изъятию недвижимости у собственников, не оформивших на нее специальный пакет документов. Согласно опубликованному проекту "Правил по предотвращению противозаконной застройки и реализации мер по борьбе с ней", к таким объектам относятся "здания, на которые не оформлялась лицензия плановой застройки города, а также строения, возведенные с нарушениями, либо временное жилье, не снесенное в установленные сроки".

Выявление нелегальных объектов на Хайнане возложено на ведомства, ответственные за планировку и распределение муниципальных и районных ресурсов, за регламентацию строительных работ. К этой деятельности привлечена полиция и органы инспекционного контроля. Виновных в нарушениях подобного рода могут внести в официальный черный список и лишить ряда социальных благ. Компетентным органам предписано пресекать попытки к возведению незаконных строений, а СМИ - оказывать активное содействие правительству.

Ожидается, что, благодаря усилению местной юридической базы Хайнань в кратчайшие сроки будет удовлетворять требованиям, которые власти Китая предъявляют к будущей "общенациональной экологичной и цивилизованной экспериментальной зоне". Ее создание позволит улучшить облик острова, подчеркнуть красоту тропических ландшафтов и привлечь больше туристов.

Согласно официальной статистике, за последние годы на Хайнане были ликвидированы нелегально построенные здания площадью свыше 1 млн кв. м. Помимо этого, власти для государственных нужд конфисковали 1,6 млн кв. м помещений в самовольно возведенных строениях. К 2019 году города Хайкоу, Санья, Даньчжоу, Дунфан, Байша и Линьгао завершили переустройство более 50% фонда недвижимости, признанного незаконным.