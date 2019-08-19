Палеонтологи на Ставрополье намерены извлечь останки мастодонта в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Ученые в Ставропольском крае намерены завершить извлечение скелета мастодонта возрастом порядка 10 млн лет в 2020 году. Об этом сообщила палеонтолог, старший научный сотрудник Ставропольского музея-заповедника Анна Швырева.

"Мы приехали из палеонтологической экспедиции, но она еще не закончилась. Экспедиция будет продолжаться в следующем году, тогда мы будем докапывать мастодонта, вид которого мы пока не определили. Крупные кости мы уже собрали", - сказала она в эфире краевого телеканала "Свое ТВ".

Раскопки идут в Изобильненском районе Ставропольского края, продолжаются они несколько лет. Кости древнего животного обнаружил в земле местный подросток, интересовавшийся археологией. О своей находке он сообщил сотрудникам музея, после чего была организована палеонтологическая экспедиция.

"Этот мастодонт жил примерно 10 млн лет назад. Это удивительный мастодонт, его называют "чемпионом" среди мастодонтов по длине бивней, длина тела - 4,5 м, а длина бивней - 5 м. На этой территории было Сарматское море, по берегам которого бродили эти животные, они погибали, водными потоками их приносило в места речных отложений, кости и зубы хорошо сохранялись", - пояснила Швырева.

По словам палеонтолога, недалеко от места нынешних раскопок в 2007 году был обнаружен скелет южного слона. В Ставрополе находятся два из пяти существующих в мире подобных скелетов, первый был обнаружен на территории края в 1960 году.