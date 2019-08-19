Путин заверил, что никакой угрозы в связи с инцидентом в Северодвинске нет

ФОРТ БРЕГАНСОН /Франция/, 19 августа. /ТАСС/. Никакой угрозы в связи с инцидентом на военном полигоне под Северодвинском нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин журналистам в преддверии переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, отвечая на вопрос французской журналистки о якобы существующей опасности радиоактивного заражения в связи с "определенной техногенной катастрофой".

"Если вы имеете в виду инцидент в Северодвинске, то никакой угрозы там нет, никакого повышения [радиационного] фона там тоже не существует. Туда были направлены эксперты, в том числе независимые, которые контролируют ситуацию. Я получаю доклады от наших экспертов - военных и гражданских. Мы серьезных изменений там не видим, но превентивные меры принимаются, чтобы не было никаких неожиданностей", - заверил российский лидер.

Путин добавил, что "люди, которые, к сожалению, пострадали и погибли, безусловно, выполняли важнейшую государственную функцию". "Все они будут представлены к государственным наградам Российской Федерации", - заключил он.

8 августа на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. 10 августа Росатом сообщил, что жертвами инцидента стали пять сотрудников госкорпорации, еще трое госпитализированы. Согласно информации Минобороны РФ, "никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме".