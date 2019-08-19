Лауреатам проекта "Горячее сердце" расскажут о важности добрых дел на смене в "Орленке"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Лауреатам всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце", прибывшим на тематическую смену в детский центр "Орленок" в Краснодарском крае, расскажут о важности добрых дел и поступков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

На тематическую смену прибыли около 70 лауреатов. Для них с 20 по 22 августа пройдут мероприятия, которые организовал Фонд социально-культурных инициатив. Ключевой станет дискуссия "Диалог о повседневном мужестве", на которой речь пойдет о самих героях, воспитании и поступках.

"Для "горячих сердец" школьного возраста во Всероссийском детском центре "Орленок" Министерством просвещения РФ ежегодно организуется тематическая смена. Она посвящена юным героям, вопросам воспитания подрастающего поколения, добрым делам, неравнодушию к окружающим и готовности бескорыстно прийти на помощь", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что инициативе "Горячее сердце" уже более пяти лет, и за эти годы она охватила все регионы России. "Мы видим постоянный рост интереса среди молодежи к подобным инициативам и организации детского отдыха играют в этом немаловажную роль", - добавили в Минпросвещения.

Фонд социально-культурных инициатив, который возглавляет Светлана Медведева, проводит проект "Горячее сердце" с 2013 года. Основной целью инициативы является чествование детей и молодежи в возрасте до 23 лет, проявивших неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедших на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации. За годы существования инициативы в оргкомитет поступило более 6,3 тыс. представлений на награждение, наград удостоены 835 ребят и общественных организаций.

Лауреатами инициативы "Горячее сердце - 2019" стали 140 человек, четверо из них посмертно, а также пять общественных организаций и объединений.