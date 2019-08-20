Первый плановый рейс приземлился в новом саратовском аэропорту Гагарин

САРАТОВ, 20 августа. /ТАСС/. Новый саратовский аэропорт Гагарин начал работу утром во вторник. Первый плановый рейс прибыл из Москвы в 08:15 по местному времени (07:15 мск), сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Рейс осуществила авиакомпания "Победа". Из аэропорта Внуково в Саратов прибыли 177 пассажиров", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что первые пассажиры аэропорта получили памятные монеты с изображением нового терминала.

Гагарин - второй в современной истории России аэропорт, построенный с нуля (первый - Платов в Ростове-на-Дону). Его построили в 20 км от Саратова на основе государственно-частного партнерства в рамках программы "Развитие транспортной системы России". Из федерального бюджета на строительство выделили 7,22 млрд рублей, а частные инвесторы вложили 8,2 млрд. Проектом предусмотрена пропускная способность 1 млн пассажиров в год.