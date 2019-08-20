Экспедиция РГО добралась до одного из самых труднодоступных плато Северного Кавказа

КРАСНОДАР, 20 августа. /ТАСС/. Экспедиция краснодарского отделения Русского географического общества (РГО) поднялась на Караугомское плато в Северной Осетии - одно из наиболее труднодоступных на Северном Кавказе, сообщил ТАСС руководитель экспедиции Александр Мерзликин.

"Целью нашей экспедиции в Северную Осетию было высокогорное Караугомское плато (оно идет под наклоном и расположено на высоте около 3800-4000 м над уровнем моря). Оно считается одним из самых труднодоступных на Северном Кавказе - добраться туда настолько сложно, что люди там появляются не каждый год. При этом плато очень интересное и красивое, окружено горами", - сказал Мерзликин.

Он уточнил, что впервые на плато в 1891 году поднялись казаки и военные топографы, которым было поручено составить карты местности. Чтобы попасть на него, нужно преодолеть сложный ледопад.

"Подготовка к экспедиции началась с ноября, тренировались мы полгода - и группа была хорошо подготовлена. Маршрут оказался очень сложным, но все [участники экспедиции] прошли его нормально, без происшествий. Ледопад мы проходили три дня, и очень сложно представить, как первопроходцы добрались туда без современного снаряжения, без специальной одежды - это и сейчас очень сложно", - отметил собеседник.

По его словам, группа заночевала на плато, причем часть участников экспедиции построили иглу - хижину из снежных блоков - и провели ночь в ней. "Несмотря на то, что вечером погода ухудшилась, получилось лучше, чем в палатке: теплее и ветер не дует", - отметил Мерзликин.

Он добавил, что после захода на плато группа, пройдя через перевал, спустилась в альплагерь "Цей", а потом покорила одну из известнейших вершин Кавказа - Казбек. В целом маршрут занял пять с половиной дней.