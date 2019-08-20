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Северный Кавказ

Рогозин считает, что введение обязательных ГЛОНАСС-датчиков поможет спасти туристов

Датчики ГЛОНАСС помогут точно определить местонахождение человека в случае какого-либо происшествия

ПЯТИГОРСК, 20 августа. /ТАСС/. Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин предложил обязать всех туристов, которые хотят совершить поход, подняться в горы или покататься на лыжах, иметь ГЛОНАСС-датчики, так как это поможет быстрее оказать им помощь в экстренной ситуации.

"Сколько я случаев наслушался, как пропадают здесь туристы, альпинисты, лыжники! Я бы что предложил, ввести в качестве обязательного правила: любой, кто приезжает отдохнуть, подняться в горы, покататься на лыжах в зонах, где есть лавинная опасность, обязательно должен быть снабжен датчиком ГЛОНАСС", - сказал Рогозин.

Он уточнил, что сам по себе датчик ГЛОНАСС достаточно небольшой. Но он поможет точно установить местоположение человека в случае какого-либо происшествия, например, схода лавины. "Если будем знать, где он, быстро его найдем. А это правило золотого часа - если помощь будет оказана в течение первого часа после ЧП, то человека можно будет спасти", - пояснил глава Роскосмоса.

Глава Роскосмоса обсудил этот и другой вопросы на встрече с полпредом президента в СКФО и главами регионов. По словам Рогозина, планируется создать дорожную карту по внедрению всех этих технологий.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияСеверный КавказСКФО
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