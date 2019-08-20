El Pais: в Испании пожилая женщина умерла из-за вспышки листериоза

МАДРИД, 20 августа. /ТАСС/. Женщина умерла в Испании из-за вспышки листериоза в пиренейском королевстве. Об этом сообщила во вторник газета El Pais .

По ее информации, речь идет о 90-летней жительнице страны, которая стала первой жертвой вспышки инфекции. В настоящий момент в стране зафиксировано 114 случаев заболевания. Более 50 человек госпитализированы, среди них 18 беременных женщин и двое новорожденных. Предполагается, что источником листериоза стала мясная продукция местного производителя.

В настоящий момент также имеется один неподтвержденный случай заболевания в Мадриде. Речь идет о крупнейшей вспышке листериоза в Испании.

Листериоз - бактериальная инфекция, поражающая центральную нервную систему и способная вызвать менингит и энцефалит. Заболеванию наиболее подвержены определенные группы людей: беременные женщины, новорожденные, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой. Чаще всего листериозом можно заразиться при употреблении в пищу продуктов, не прошедших предварительную термическую обработку. Также в зону риска входят мягкие сыры и пищевые продукты быстрого приготовления.