Две мониторинговые станции в России возобновили передачу данных

ТАСС, 20 августа. Российские мониторинговые станции в Пеледуе и Билибине возобновили передачу данных. Об этом сообщил во вторник в Twitter исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.

"Входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний российские станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу и в данный момент направляют данные во Временный технический секретариат [ОДВЗЯИ]. Отличное сотрудничество и поддержка со стороны операторов российских станций", - написал Зербо.

Ранее представитель ОДВЗЯИ заявила ТАСС, что 10 августа из-за перебоев со связью перестали передавать данные российские станции в подмосковной Дубне и Кирове. В понедельник газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на Зербо сообщала, что сигнал не поступает также от станций в чукотском Билибино и алтайском Залесово. О перебоях со станцией в поселке Пеледуй организация раньше не информировала.