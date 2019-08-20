Мадрид направит корабль ВМФ, чтобы доставить мигрантов с Open Arms в Испанию

МАДРИД, 20 августа. /ТАСС/. Корабль ВМФ Испании будет сопровождать судно неправительственной организации (НПО) Proactiva Open Arms с мигрантами на борту до Мальорки (автономное сообщество Балеарские острова). Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе правительства королевства.

"Корабль испанских ВМФ <...> готовится с этого утра на базе Рота, чтобы взять курс на итальянский остров Лампедуза", - отметили в кабмине. Там уточнили, что судно в течение трех дней будет плыть до Италии, а затем сопроводит "судно НПО Proactiva Open Arms до порта Пальмы". Правительство страны считает, что данный способ "позволит разрешить на этой неделе чрезвычайную гуманитарную ситуацию на борту" Open Arms.

Судно, на котором находятся около 100 нелегалов, стоит в 800 метрах от острова Лампедуза. Мигранты находятся на судне 19 дней.

15 августа премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что шесть стран Евросоюза готовы принять у себя мигрантов, находящихся на судне. По его словам, речь идет о Германии, Испании, Люксембурге, Португалии, Румынии и Франции.

В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число лиц, прибывающих в Европу из этих регионов. Средиземноморский маршрут является основным путем доставки мигрантов в ЕС, второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы.