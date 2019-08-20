Родственники и соседи простились с убитой в Ульяновской области семьей

УЛЬЯНОВСК, 20 августа. /ТАСС/. Членов убитой в селе Патрикееве Ульяновской области семьи похоронили на кладбище в соседнем селе Юрловке. Об этом сообщил ТАСС начальник территориального управления министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона по Базарносызганскому району Александр Расчупкин.

"Семью похоронили на кладбище в соседнем селе Юрловка", - сказал собеседник агентства.

Расчупкин добавил, что проститься с семьей пришло не менее 500 человек. "Народу пришло очень много: на похоронах были глава администрации района, глава поселения, другие сотрудники районной администрации и органов соцзащиты, представители расположенной в селе войсковой части, местные жители, жители соседних сел, родственники", - уточнил он.

Собеседник агентства рассказал, что сначала с членами убитой семьи простились в селе Патрикееве, где они жили. Затем траурная процессия направилась в Юрловку, где расположено кладбище. "Там тоже почти все село вышло проститься с семьей, сплошным потоком шли люди", - отметил он.

Поминки родственники решили провести в кафе в районном центре - рабочем поселке Базарный Сызган. В доме, где произошло убийство, до сих пор проводятся следственные действия. "Не представляется возможным в этом доме проводить поминки", - пояснил собеседник агентства.