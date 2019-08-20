МЧС провело в Жуковском масштабные учения в преддверии МАКС-2019

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Комплексные пожарно-тактические учения прошли в аэропорту Жуковский в преддверии XIV Международного авиационно-космического салона "МАКС-2019". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На территории аэропорта Жуковский состоялись масштабные пожарно-тактические учения по тушению условного пожара воздушного судна. Учения прошли в рамках предстоящего XIV Международного авиационно-космического салона "МАКС-2019"", - сообщили в министерстве.

Согласно тактическому замыслу, при заходе на посадку в международный аэропорт Жуковский у самолета Ту-134 произошел отказ системы выпуска передней стойки шасси, экипаж воздушного судна запросил возможность посадки. После жесткой посадки воздушное судно из-за покрытия взлетно-посадочной полосы воздушно-механической пеной выкатилось за ее пределы. Произошло разрушение топливного бака, а из-за сильного порыва ветра - возгорание и быстрое распространение пламени по сухой растительности. Это привело к возгоранию расположенного рядом лесного массива. Кроме того, в зоне разлива топлива оказался проезжающий топливозаправщик. По тактическому замыслу, общая площадь горения разлившегося топлива составила 1,3 тыс. кв. м. В самолете находился экипаж с пассажирами, эвакуация которых была затруднена из-за заклинивших дверей и люков, а в кабине заправщика оставался водитель, не успевший ее покинуть самостоятельно.

За ходом учений и готовностью спасателей и пожарных наблюдал заместитель главы МЧС России Илья Денисов. Он отметил, что тушение пожара на воздушном судне достаточно сложный процесс, огонь распространяется в считаные секунды. "Главное в такой ситуации - оперативно спасти людей и потушить возгорание", - подчеркнул замглавы МЧС.

В рамках учений были задействованы 11 единиц пожарной техники, два вертолета Ми-8 и Бо-105, с помощью которых в рамках учений проводилось тушение воздушного средства, эвакуация пострадавших и мониторинг пожарной обстановки на территории аэропорта. Силами отряда "Центроспас" МЧС России на территории аэропорта Жуковский был развернут мобильный госпиталь. В учениях также приняли участие силы и средства наземных и технических служб аэродрома, служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов ОАО "ЛИИ им. Михаила Михайловича Громова".