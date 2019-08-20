Власти: турпоток в Дагестане вырастет минимум на треть по итогам года

МАХАЧКАЛА, 20 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана рассчитывают, что турпоток в республику по итогам текущего года увеличится минимум на треть и превысит 850 тыс. человек. Этому способствует развитие местных турагентств и операторов, а также устойчивый рост безопасности в регионе, сообщил во вторник ТАСС министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Расул Ибрагимов.

"В прошлом году Дагестан, согласно официальной статистике, посетили 678 тыс. туристов. Турпоток в республике ежегодно растет, по итогам 2019 года ожидаем рост туристов минимум на треть", - сказал Ибрагимов.

По его словам, в Дагестане сейчас работают 44 турагенства и 6 туроператоров, их число продолжает расти. В регион приезжают известные блогеры и федеральные телевизионные каналы, которые снимают сюжеты, программы, видеоролики, и тем самым рекламируют туристический потенциал региона.

"Активно работает агитация, самореклама, мы участвуем в различных федеральных выставках, туристических форумах, к нам приезжают крупные туроператоры. Кроме того, в Дагестане становится лучше с безопасностью, и сами жители стали более активны в плане работы с туристами, которые оставляют у нас деньги. В среднем один турист в Махачкале тратит 2,5 тыс. рублей в сутки", - заметил Ибрагимов.

По данным министерства по туризму и народным художественным промыслам, основную часть турпотока в Дагестан составляют жители соседних регионов и промышленных центров России. Большое число туристов посещают известный город Дербент с его Джума-мечетью (733-734 годы), которая считается одной из основных точек отсчета распространения ислама в России. Также у туристов востребованы маршруты в древние селения Старый Кахиб (Шамильский район), Гамсутль, Корода (Гунибский район).