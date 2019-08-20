Открытие аэропорта Гагарин позволило увеличить пропускную способность таможни

САРАТОВ, 20 августа. /ТАСС/. Пропускная способность таможенного контроля увеличилась в семь раз в новом аэропорте Гагарин, по сравнению со старым аэропортом, сообщает пресс-служба саратовской таможенной службы.

Новый саратовский аэропорт Гагарин начал работу утром во вторник. Первый плановый рейс прибыл из Москвы в 08:15 по местному времени (07:15 мск).

Гагарин - второй в современной истории России аэропорт, построенный с нуля (первый - Платов в Ростове-на-Дону). Его построили в 20 км от Саратова на основе государственно-частного партнерства в рамках программы "Развитие транспортной системы России". Проектом предусмотрена пропускная способность 1 млн пассажиров в год.

"В течение часа, таможенный контроль в аэропорту "Саратов (Гагарин)" могут пройти до 270 человек. Это почти в семь раз больше, чем на старом воздушном пункте пропуска", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

Уточняется, что таможенный пункт начал работать во вторник, в первом международном рейсе саратовские таможенники оформили 188 пассажиров на чартерный рейс в Анталью.