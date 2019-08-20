ОП выступила за внесение поправок о свободной демонстрации российского флага

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ предложила депутатам Госдумы обсудить поправки в закон "О Государственном флаге РФ", разрешающие гражданам РФ свободное использование флага России. Об этом во вторник сообщил секретарь ОП Валерий Фадеев.

"Суть идеи состоит в том, чтобы у всех граждан России была возможность открыто демонстрировать флаг на своих домах и автомобилях как символ гражданской принадлежности", - говорится в сообщении на сайте палаты.

Согласно действующему законодательству, вывешивание российского флага на зданиях (как административных, так и жилых) допускается только в дни государственных праздников. Также запрещается размещать на своих личных транспортных средствах флаг или его изображение. За указанные действия предусмотрена административная ответственность.

"Когда принимался этот закон ["О Государственном флаге РФ"], были опасения, что граждане будут безответственно использовать важный государственный символ. Но таких случаев крайне мало, это единичные ситуации за последние 10 лет. Мы видим, сколько флагов нашей страны на трибунах во время спортивных событий - люди испытывают гордость, они хотят чувствовать причастность к своей стране", - отметил Фадеев.

По мнению главы комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, серьезный разговор о либерализации законодательной базы в сфере использования флага уже назрел. "Мы должны иметь возможность эту гордость [за страну] проявлять в те дни, в те часы и минуты, когда мы этого хотим, когда нам это нужно и это необходимо", - подчеркнул он, добавив, что практика свободной демонстрации государственных флагов широко распространена за рубежом.