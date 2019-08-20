В Саудовской Аравии вступили в силу поправки о равноправии женщин и мужчин

ТАСС, 20 августа. Поправки к действующему законодательству Саудовской Аравии, касающиеся уравнивания в правах женщин и мужчин, вступили в силу во вторник. Отныне, сообщило Саудовское агентство печати, взрослым женщинам позволено путешествовать и без разрешения мужчины-родственника, а также играть более значительную роль в семейных делах.

"Департамент внутренних дел и его отделения во всех регионах королевства начали претворять в жизнь поправки, указанные в королевском декрете", - отмечает агентство со ссылкой на МВД страны.

В начале августа в Саудовской Аравии были приняты поправки, уравнивающие права достигших 21 года женщин и мужчин, что позволяет совершеннолетним женщинам покидать территорию королевства без разрешения мужчины-опекуна (мужа или родственника-мужчины).

До последнего времени в Саудовской Аравии женщинам любого возраста и мужчинам, не достигшим 21 года, требовалось разрешение опекуна для поездок за рубеж. В рамках одобренных саудовскими властями поправок женщины также получили право подавать документы и получать загранпаспорта без согласия отвечающего за них члена семьи мужского пола. Подобное изменение законодательства стало возможно после того, как власти королевства в этом году поручили правительственному комитету пересмотреть законы об опекунстве.

Женщины впервые обрели право самостоятельно регистрировать новорожденного ребенка, до этого только муж или достигший 18 лет родственник мужского пола мог сообщить в государственные органы о рождении. Кроме того, саудовским женщинам отныне разрешено официально регистрировать смерть, а также подавать заявление о заключении или расторжении брака.