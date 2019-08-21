В Приамурье восстановили половину пострадавших от паводка дорог

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 августа. /ТАСС/. Половина из более 500 км пострадавших от паводка дорог в Амурской области восстановлена, сообщил в среду журналистам на пресс-конференции региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин.

В Амурской области из-за паводков с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В результате ЧС в Приамурье оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. В зону паводка попали 787 жилых домов, 4669 человек, в том числе 1041 ребенок. Кроме того, подтоплены 3171 приусадебный участок, 31 социальный объект, шесть объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Повреждены 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью более 500 км.

"На сегодняшний день ... 253 км дорог восстановлено. Практически половина", - сказал Зеленин. Он уточнил, что на восстановление этих километров потрачено более 200 млн. рублей. Однако пока регион не может заявить о причиненном стихией ущербе дорожному хозяйству, поскольку в настоящий момент работает совместная комиссия с представителями федерального дорожного агентства, а также "Амурупрадора" и муниципалитетов.

"Ведомости сегодня в работе, они будут осмечены до понедельника, и мы поймем точную цифру ущерба, которую нанес паводок <...> Данное значение, которое будет сформировано в результате работы комиссии, будет являться основанием для обращения за помощью из федерального бюджета. Мы надеемся, что нам такая помощь будет оказана и мы восстановим дороги", - отметил Зеленин. Между тем заместитель председателя правительства области Павел Матюхин подчеркнул, что сумма ущерба, нанесенная паводком дорожному фонду региона, предварительно будет не менее 1 млрд руб.

Ранее сообщалось, что по данным МЧС, по состоянию на 20 августа, в Приамурье оставались подтопленными 25 придворовых территорий, населенных пунктов без транспортного сообщения нет. В пунктах временного размещения находятся шесть человек, из них один ребенок, у родственников - 1925 человек, из них 642 ребенка. В области продолжает работу один пункт временного размещения в селе Новокиевский Увал Мазановского района.