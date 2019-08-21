Движение вновь открыто по мосту на трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 21 августа. /ТАСС/. Движение открыто в Кабардино-Балкарии (КБР) по обновленному мосту на федеральной трассе Р-217 "Кавказ", сообщила в среду журналистам в специалист по связям с общественностью ФКУ Упрдор "Кавказ" Милана Тхамокова.

"Проезд по капитально отремонтированному сооружению через сухой лог на 419 км между населенными пунктами Куба-Таба и Псычох (Баксанского района КБР) запущен. Ежедневно здесь проезжает порядка 20 тыс. автомобилей, старый мост не справлялся с современными нагрузками и нуждался в обновлении", - сказала Тхамокова.

Дорожники, подведомственные Росавтодору, усилили фундаменты опор, полностью заменили пролетное строение и сами опоры. "При устройстве верхнего слоя дорожного покрытия применили щебеночно-мастичный асфальтобетон. Протяженность двухполосного моста составила почти 22 м, ширина проезжей части - 7,5 м", - отметила Тхамокова.

Для обеспечения безопасности автомобилистов оборудованы 742 м барьерного ограждения и световозвращающие дорожные знаки. Для защиты от размыва земляного полотна укреплены откосы насыпи монолитным бетоном. Во избежание загрязнения окружающей среды специалисты установили очистительные сооружения.

В настоящее время дорожники демонтируют объездную дорогу, по которой ездил транспорт на время ремонтных работ. Капитально отремонтированный мост соответствует требованиям, предъявляемым к искусственным сооружениям на автомобильных дорогах II категории с четырехполосным движением.