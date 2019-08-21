Автомобиль скорой помощи на базе "КамАЗа" поступит в центр медицины катастроф Дагестана

МАХАЧКАЛА, 21 августа. /ТАСС/. Высокопроходимый автомобиль скорой помощи на базе шасси "Камаз" в ближайшее время начнет работу на базе центра медицины катастроф в Дагестане, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"Дагестан получил высокопроходимый автомобиль скорой помощи на базе шасси "Камаз", стоимостью 11 млн рублей… Он будет работать на базе Дагестанского центра медицины катастроф, в течение нескольких дней уже выйдет на линию. Автомобиль готов к эксплуатации", - сказала представитель ведомства.

Технические характеристики автомобиля позволяют оказывать медицинскую помощь в отдаленных труднодоступных районах, а также перевозить больных на большие расстояния в любых климатических условиях с оказанием квалифицированной медицинской помощи.

"Одновременно можно транспортировать до восьми пациентов. В фургоне скорой два отсека: для приема больных и для оказания скорой медицинской помощи. В случае чрезвычайной ситуации автомобиль можно будет использовать как передвижной медицинский пункт… Имеется и собственная система водоснабжения и резервный источник энергоснабжения - даже при условии, что не будет работать двигатель, автомобиль сможет функционировать еще 16 часов", - рассказала представитель пресс-службы.

В пресс-службе уточнили, что компания ООО "ДжиСиМед" передала автомобиль в подарок республике "за честные закупки и прозрачные аукционы, которые в этом году проводит региональный Минздрав, и за позитивные изменения в здравоохранении".

Ранее сообщалось, что в 2019 году Дагестан получит 108 новых автомобилей скорой помощи, в том числе восемь реанимобилей. При этом 30 машин будут приобретены за счет экономии бюджетных средств - изначально планировалось приобретение 70 "скорых".