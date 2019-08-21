В Петербурге СК допросил жену одного из руководителей ФБК Леонида Волкова

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Сотрудники СК в Санкт-Петербурге задержали и допросили руководителя социологической службы Фонда борьбы с коррупцией и жену одного из руководителей ФБК Леонида Волкова Анну Бирюкову. Об этом в среду журналистам сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

"Вчера вечером в Петербурге следователи СК задержали и доставили на допрос в Главное следственное управление Анну Бирюкову - руководителя социологической службы ФБК и жену Леонида Волкова. Они находились за пределами России, но Бирюкова прилетала в Санкт-Петербург на несколько дней по работе", - сказал он.

По словам Чикова, следователи действовали по поручению центрального аппарата СК. "Бирюкову допросили в присутствии адвоката "Агоры" Виталия Черкасова, изъяли у нее банковскую карту и мобильный телефон. После этого проследовали с ней в отель, где она остановилась, и произвели обыск в номере, но ничего при этом не изъяли. Через пять часов она была отпущена", - сказал правозащитник.

Ранее Следственный комитет возбудил дело об отмывании денег сотрудниками ФБК. По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к работе фонда, получили крупную сумму денег в иностранной и российской валютах, причем эти средства были приобретены заведомо преступным путем. Как полагают в СК, соучастники преступления легализовали эти деньги.