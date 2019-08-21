В аэропорту Сан-Франциско запретили продавать воду в пластиковых бутылках

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Запрет на продажу воды в пластиковых бутылках вступил в силу в международном аэропорту Сан-Франциско. Об этом сообщается во вторник на официальной странице в Twitter аэропорта. "В среднем порядка 9 тыс. бутылок с водой продаются ежедневно в аэропорту Сан-Франциско, и мы хотим сделать все от нас зависящее, чтобы сократить эти масштабы. Начиная с сегодняшнего дня, мы отказываемся от продажи воды в одноразовой пластиковой посуде", - говорится в заявлении. Всем путешественникам предлагается использовать многоразовую посуду, пополнить которую водой можно будет в специальных автоматах, которые находятся по территории аэропорта.

On average about 9,000 water bottles are purchased at #SFO every single day and we want to do everything we can to reduce that impact. Starting today, SFO is moving away from the sale of single-use plastic water bottles. Learn more at https://t.co/LI0j1jFseW. #ZeroWaste pic.twitter.com/xc8hM9FjTd — flySFO ✈️ (@flySFO) August 20, 2019

Ранее телеканал Fox News сообщал, что запрет распространится на все точки продажи бутилированной воды на территории аэропорта. В их числе рестораны, кафе и вендинговые автоматы. Пассажирам будет рекомендовано приносить с собой многоразовые бутылки, также им будут предложены для покупки алюминиевые или стеклянные емкости. "Мы находимся на передовой индустрии и хотим раздвигать границы устойчивого развития", - указал в начале августа представитель аэропорта Даг Якел.

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