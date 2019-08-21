Самарские коммунальщики установили у дома должника "говорящую пирамиду позора"

САМАРА, 21 августа. /ТАСС/. Самарские коммунальщики стали использовать "говорящую пирамиду позора" для борьбы с неплательщиками. Трехтонная конструкция со встроенным магнитофоном доставляется к внешне благополучному дому неплательщика и на протяжении нескольких часов озвучивает, какие у него имеются долги, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании "РКС-Самара".

"Пирамиды позора" регулярно устанавливаются у домов должников в Самаре, а также поднимаются на автокранах и висят перед окнами неплательщиков, пока они не оплатят долг. По словам представителей компании, такой способ борьбы с должниками является более действенным, чем обращения в суды.

"Пирамида может "говорить" в течение двух-трех часов, называя адрес владельца, сумму долга и рекомендации вовремя оплачивать долги", - сказала собеседница агентства.

Пирамида устанавливается таким образом, чтобы не создавать препятствий для прохожих и не закрывать выход из дома должника. При этом конструкцию не ставят около домов, имеющих косвенных признаки того, что там могут проживать граждане, по разным причинам не имеющие достаточного дохода для оплаты накопившегося долга.

Первый опыт использования "говорящей" пирамиды оказался успешным - должник оплатил имеющиеся задолженности спустя два часа после установки конструкции.

По итогам шести месяцев текущего года задолженность жителей и предприятий Самары за услуги водоснабжения и водоотведения составила более 1,5 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года долг увеличился на 9%.