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На Кубани восстанавливают популяцию севрюги

Около 10 тыс. мальков вырастили на рыбном заводе за счет курорта "Роза Хутор"

СОЧИ, 21 августа. /ТАСС/. Более 33 тыс. мальков севрюги - ценной промысловой рыбы, находящейся на грани исчезновения - выпустили в Бейсугском лимане Азовского моря. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе курорта "Роза Хутор", за счет которого вырастили треть из них.

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По словам специалистов, выпуск мальков севрюги имеет важное значение для всего Краснодарского края. "Несмотря на то, что он проводился в Приморско-Ахтарском районе, ареалом обитания этой рыбы является Азовское море. Количество мальков к выпуску определено научным сообществом и соответствует числу, необходимому для восстановления популяции", - цитирует пресс-служба руководителя Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Игоря Рулева.

"Было выпущено более 33 тыс. мальков севрюги. Из них около 10 тысяч вырастили на рыбном заводе за счет "Розы Хутор", - сообщили в пресс-службе курорта.

Как уточнили в пресс-службе, это уже не первая экологическая акция "Розы Хутор". "Мы реализуем мероприятия по сохранению природного биологического разнообразия окружающих гор и долины реки Мзымта, работаем над восстановлением популяции черноморского лосося. Сегодня мы решили поддержать инициативу по восстановлению севрюги в водоемах Краснодарского края, так как эта рыба относится к числу видов, находящихся на грани исчезновения", - сказал руководитель экологической службы курорта "Роза Хутор" Андрей Никончук.

Севрюга - рыба из семейства осетровых, ценного промыслового вида, численность которого сокращается ввиду браконьерства и снижения качества окружающей среды. Если в советское время объем вылова севрюги доходил до 10 тыс. тонн, то сегодня в России добывают лишь порядка 180 тонн этой рыбы. Сейчас промысел севрюги запрещен в Азовском и Каспийском морях, ее добыча производится только в реках под строгим надзором государственных инспекторов.

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