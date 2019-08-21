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Мединский выразил соболезнования в связи со смертью создателя Музея русской иконы

Министр культуры отметил, что Михаил Абрамов создал один из лучших музеев православного искусства в мире

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Бизнесмен Михаил Абрамов, который погиб во вторник при крушении вертолета в Греции, стал основателем одного из лучших музеев искусства православной церкви в мире - Музея русской иконы.

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Такое мнение в своем профиле в Twitter выразил в среду министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Глубокий, искренний человек, он создал один из лучших музеев православного искусства в мире. Мои соболезнования семье и близким. Светлая память", - написал он.

Посольство РФ в Греции ранее подтвердило гибель двух россиян в катастрофе вертолета во вторник близ острова Порос. По информации посольства, погибли Михаил Абрамов и Павел Акулинин.

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Мединский, Владимир РостиславовичГрецияРоссия
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