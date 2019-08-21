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Северный Кавказ

В Махачкале создадут опорный центр дополнительного образования детей

Центр будет создан на базе "Центра эстетического воспитания "Радуга"

МАХАЧКАЛА, 21 августа. /ТАСС/. Муниципальный опорный центр дополнительного образования создадут в Махачкале для объединения программ образования в единую систему. Об этом в среду сообщается на сайте мэрии города.

"В столице Дагестана будет создан муниципальный опорный центр (МОЦ) дополнительного образования детей. Он станет ядром системы дополнительного образования детей в муниципалитете и ресурсным центром, обеспечивающим согласованное развитие дополнительных общеразвивающих программ различной направленности и осуществляющим организационное, методическое и аналитическое сопровождение, мониторинг развития системы дополнительного образования детей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, центр будет создан на базе "Центра эстетического воспитания "Радуга".

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