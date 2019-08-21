Аварийно севший в Подмосковье самолет "Уральских авиалиний" утилизируют

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Аэробус A321 "Уральских авиалиний", совершивший аварийную посадку в Подмосковье 15 августа, будет утилизирован, сообщил в среду ТАСС генеральный директор авиаперевозчика Сергей Скуратов.

"Комиссия примет соответствующее решение, и он будет утилизирован", - сказал Скуратов.

В среду специалисты приступили к демонтажу левого двигателя и левого крыла самолета Airbus A321. Накануне они приподняли фюзеляж самолета при помощи пневмоподушек и отстыковали правый двигатель, который отправлен на хранение в Видное. Ранее с самолета был демонтированы пассажирские кресла и внутренняя обшивка самолета. Авиакомпания перевозчика сообщала, что в результате ЧП воздушное судно было серьезно повреждено.

Работы по подготовке самолета к транспортировке с места посадки в Раменском районе Подмосковья начались 18 августа. Ранее собеседник агентства сообщил, что самолет погрузят на платформу и доставят на территорию ЛИИ им. М. Громова.

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия пострадали 76 человек, 19 из которых - дети. Одна женщина была госпитализирована.

Трагедии, по словам очевидцев и пассажиров, удалось избежать благодаря умелым действиям экипажа. 16 августа президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам, а также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества. По факту аварийной посадки СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Для расследования авиационного происшествия была сформирована комиссия Межгосударственного авиационного комитета.