В посольстве РФ в Саудовской Аравии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП россиянок

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Состояние одной из россиянок, пострадавшей в ДТП с паломниками на окраине Эр-Рияда, стабильно тяжелое, она находится в реанимации. Об этом в среду ТАСС сообщили в посольстве РФ в Саудовской Аравии.

"По информации из госпиталя, [ее] состояние стабильно тяжелое, оно пока не позволяет осуществлять перелет в Российскую Федерацию. Прямой угрозы ее жизни сейчас нет. Она сейчас в реанимации под наблюдением врачей. Рядом с ней остается ее племянник", - сказал собеседник агентства, уточнив, что женщину зовут Зейнаб Абдуллаева.

В российском диппредставительстве также сообщили, что состояние еще одной пострадавшей Фатимы Магомедовой удовлетворительное, противопоказаний к перелету на родину нет. "В настоящее время дагестанский туроператор "Марва-тур", который их сюда отправлял, сейчас занимается покупкой билетов в Махачкалу. Посольство находится в контакте с ними [с компанией]", - добавил собеседник, указав, что пострадавшая будет перевезена в Россию в самое ближайшее время.

Одна россиянка погибла в результате аварии. В посольстве сообщили, что оказали содействие в оформлении документов, связанных с ее кончиной и похоронами. "Она уже похоронена на кладбище в Эр-Рияде в соответствии с исламскими обрядами", - сказал представитель диппредставительства.

19 августа на западной окраине Эр-Рияда произошла авария автобуса с паломниками из Дагестана, которые возвращались из Мекки. По предварительной информации, у автобуса спустило заднее колесо, и при его замене в заднюю часть автобуса въехала следовавшая за ним в попутном направлении фура, которая скрылась с места происшествия.