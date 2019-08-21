Корпус "За чистые выборы" запустил конкурс о наблюдении за выборами в Петербурге

ТАСС, 21 августа. Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы" запустило конкурс "Идеальный наблюдатель" в социальных сетях перед предстоящими выборами губернатора Санкт-Петербурга, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября.

"Всем желающим принять участие в конкурсе нужно сделать необычное фото или видео на тему общественного наблюдения на грядущих выборах губернатора Санкт-Петербурга и опубликовать его в своем профиле в Instagram или ВКонтакте с хэштегами #КорпусЗаЧистыеВыборы #наблюдатель78 #зачистыевыборыспб #cтаньнаблюдателем #nom24 #КЗЧВ78 #выборы2019", - сообщила пресс-служба движения в среду.

Фото- и видеоматериалы пользователей оценят сразу по нескольким критериям, говорится в релизе. В частности, конкурсантам необходимо продемонстрировать креативность и оригинальность идеи, сохранить политическую нейтральность, а также исключить нецензурную лексику и использование недопустимых материалов в своих постах.

В пресс-службе добавили, что итоги конкурса подведедут 9 сентября. Победитель получит специальный приз от движения.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Кандидатами стали четыре человека: временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, кинорежиссер Владимир Бортко, выдвинутый партией КПРФ, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия", а также выдвинутый от партии "Гражданская платформа" Михаил Амосов.