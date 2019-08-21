Бывший спецназовец из Петербурга покорил Эльбрус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Бывший сотрудник спецназа "Тайфун", инвалид-колясочник Николай Евтух из Петербурга и его сослуживцы совершили восхождение на гору Эльбрус. Об этом ТАСС в среду сообщили в организации "Союз дорожников Ленинградской области", которая оказывала помощь спецназовцу-инвалиду в восхождении.

"Кавалер ордена Мужества Николай Евтух и его сослуживцы по отряду спецназа "Тайфун" совершили восхождение на самую высокую гору Европы. Ленинградская область помогла осуществить мечту майора в отставке, освобождавшего село Комсомольское во время второй Чеченской кампании", - сказали в организации.

Сам подъем занял практически неделю. В течение трех дней группа из восьми человек, которые приехали из Санкт-Петербурга, Астрахани и Краснодара проходила акклиматизацию. В Союзе также отметили, что вместе с Николаем Евтухом флаг поднял исполнительный директор союза Андрей Кочетков. После подъема на Эльбрус на высоту 5,6 тыс. метров группа успешно спустилась и в среду, 21 августа, вечером прилетит в петербургский аэропорт "Пулково" из аэропорта в Минеральных Водах.

Ранее Следственный комитет РФ сообщал, что следователи и власти Петербурга помогли с жильем инвалиду - бывшему сотруднику спецназа "Тайфун" Николаю Евтуху, который лишился квартиры. Весной этого года в ряде СМИ сообщалось, что Евтух лишился жилья в результате обмана. Сам майор узнал об этом, оформляя страховку в связи с инвалидностью.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Петербургу провести проверку по факту лишения жилья спецназовца-инвалида.