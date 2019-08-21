Президент Финляндии в начале переговоров приветствовал Путина на русском языке

ХЕЛЬСИНКИ, 21 августа. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё тепло приветствовал на русском языке российского коллегу Владимира Путина, открывая переговоры в Президентском дворце. Он также выразил надежду, что визит российского президента будет успешным.

"Я рад новой встрече", - сказал Ниинистё.

Он отметил, что Финляндия внимательно следила за переговорами Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона, которые были позитивными. "Насколько нам понятно, визит был успешным. А в настоящее время нам очень нужны именно успешные визиты", - сказал президент Финляндии.