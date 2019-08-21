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Президент Финляндии в начале переговоров приветствовал Путина на русском языке

Саули Ниинистё отметил, что рад новой встрече

ХЕЛЬСИНКИ, 21 августа. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё тепло приветствовал на русском языке российского коллегу Владимира Путина, открывая переговоры в Президентском дворце. Он также выразил надежду, что визит российского президента будет успешным.

"Я рад новой встрече", - сказал Ниинистё.

Он отметил, что Финляндия внимательно следила за переговорами Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона, которые были позитивными. "Насколько нам понятно, визит был успешным. А в настоящее время нам очень нужны именно успешные визиты", - сказал президент Финляндии.

Теги
Ниинистё, СаулиПутин, Владимир ВладимировичФинляндияРоссияФранцияМакрон, Эмманюэль
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