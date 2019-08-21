В Чечне открыли новую районную больницу

ГРОЗНЫЙ, 21 августа. /ТАСС/. Новую районную больницу, включающую лечебный корпус с поликлиникой и административное здание со станцией скорой помощи, открыли в среду в Сунженском районе Чечни. В торжественной церемонии, которую приурочили к 68-й годовщине со дня рождения первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова, принял участие глава региона Рамзан Кадыров.

"Это не первый объект, который открывается в этом районе, и не последний. Мы будем не только строить больницы и оснащать их, но и воспитывать хороших специалистов для развития нашего здравоохранения", - отметил Кадыров.

До строительства новых корпусов центральная районная больница работала в помещениях, которые были построены в 80-е годы. В штате медучреждения района 35 врачей, в том числе терапевты, педиатры и узкие специалисты. Площадь застройки составляет 1 250 кв. м, стоимость проекта - 134 млн рублей.

"Современный стационар больницы рассчитан на 45 коек. Здесь созданы все типовые условия для работы персонала и прекрасные условия для нахождения пациента. Открытие этого объекта и ряда других в Год здравоохранения будет способствовать достижению показателей нацпроекта", - рассказал ТАСС министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.

Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова в дальнейшем планирует оснастить больницу оборудованием для расширения диагностических возможностей.

23 августа в Чечне отмечается 68-я годовщина со дня рождения первого президента республики Ахмата Кадырова. В преддверии этой даты в регионе проходят конференции, конкурсы и открываются социальные объекты. В день торжества ожидается более 150 гостей из 43 государств, которые примут участие в открытии самой большой мечети в Европе "Гордость мусульман" в городе Шали.