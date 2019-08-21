Патриарх Кирилл встретился с 75-летним добровольцем-восстановителем храмов Русского Севера

ВОРЗОГОРЫ /Архангельская область/, 21 августа. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду в деревне Ворзогоры Архангельской области встретился с 75-летним Александром Слепининым, решившим восстановить уникальную колокольню, тем самым вдохновив московских добровольцев на восстановление заброшенных храмов Русского Севера.

Храмовый ансамбль Ворзогор состоит из Никольского храма 1636 года постройки, Введенской церкви и колокольни. По рассказам местных жителей, последний священник деревни был расстрелян. Именно там начался добровольческий проект "Общее дело. Возрождение деревянных храмов Русского Севера" - прихожане московских храмов узнали о том, как Слепнин в одиночку восстанавливает колокольню. За время существования проекта проведено 270 экспедиций, обследовано 350 храмов и часовен, в 137 проведены аварийные работы. Сейчас в Ворзогорах снова существует церковная община.

"Благодарю всех молодых людей, добровольно объединившихся в этот союз. Без всякого указания сверху, без всяких приказов и даже без всякой помощи они сами отправились в северные края для того, чтобы восстановить деревянные храмы. Дело, которое вы делаете, имеет большое значение, но еще более ценен сам факт добровольчества. <...> Когда в наше время люди все делают только за деньги, когда часто теряются связи между людьми, так важно, что молодые люди способны приносить свой труд и тратить время на доброе дело", - сказал патриарх после краткого молебна и освящения новых деревянных "главок" для возрожденных храмов.

Он отметил, что после десятилетий гонений на веру храмы превратились "в место, куда люди просто приходили с какими-то своими потребностями" - прихожане не общались между собой хотя бы из соображений элементарной безопасности. "Сформировалось такая религиозная практика, когда не стало общин. Но сейчас все изменилось, и наши приходы реально становятся общинами. Люди находят себя в общении с теми, с кем вместе молятся", - добавил патриарх.

В среду предстоятель церкви посетил также несколько деревень в Архангельской области, где усилиями волонтеров сохраняются уникальные памятники деревянного зодчества. Один из таких памятников - Владимирский храм в Подпорожье, который был возведен на берегу Онеги в 1757 году. После революции все его священники погибли - один пропал без вести в концлагере в 1930 году, другой был расстрелян семью годами позже. Волонтеры проекта "Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера" в храме провели противоаварийные работы, заменили кровлю, укрепили фундамент. В прошлом году здесь была совершена первая литургия.

"Вообще, это, конечно, дело государства - заботиться о памятниках. Если это невозможно сделать церкви, взять все на себя - а это очевидно, что все взять немедленно сразу невозможно, - государство обязано нести ответственность за сохранение уникальных произведений деревянного зодчества, которые чудом сохранились на Севере. Я постараюсь решить эти вопросы. Потому что чудесный храм может в любой момент исчезнуть. Надеюсь, что грустные прогнозы не осуществятся, храм будет укрепляться, и может быть, однажды, я бы очень этого хотел, здесь появится священник", - ответил патриарх Кирилл на просьбу в содействии сохранению уникального храма.