Международный чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills откроется в Казани

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев посетит в четверг, 22 августа, Казань, где примет участие в торжественной церемонии открытия 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills и встретится с участниками - членами Национальной сборной России по профессиональному мастерству WorldSkills.

Как сообщила пресс-служба правительства, глава кабинета министров также посетит Межрегиональный центр компетенций - Казанский техникум информационных технологий и связи, где ознакомится с работой тренировочного полигона по компетенциям "Веб-дизайн и разработка", "Программные решения для бизнеса", "Мобильная робототехника".

Ожидается, что в рамках поездки Медведев проведет встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым и президентом WorldSkills International Саймоном Бартли. В мероприятиях примут участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр просвещения Ольга Васильева, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, представители профильных федеральных органов исполнительной власти.

Чемпионат рабочих профессий

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в этом году соберет 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Состязания пройдут по 56 компетенциям, Россию представляют 63 конкурсанта, сообщили ТАСС в пресс-службе союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)".

"Церемония открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет 22 августа на стадионе "Казань Арена". Впервые в истории церемония развернется на футбольном стадионе в присутствии более 40 тыс. зрителей", - говорится в сообщении.

Фабулой представления станет история становления молодого профессионала. Шоу, по словам организаторов, будет попыткой понять, как развить в себе таланты, приобрести навыки и "пройти путь от подмастерья к мастеру".

Главные герои

Россию представит национальная сборная, в которую вошли 14 девушек и 49 юношей в возрасте от 18 до 25 лет. Это представители Архангельской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курганской, Ленинградской, Липецкой, Новосибирской, Оренбургской, Орловской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областей, Краснодарского и Красноярского краев, Башкортостана и Татарстана, Чувашской Республики, а также Москвы.

Соревнование пройдет по 56 компетенциям, которые объединены в шесть тематических блоков: строительная сфера, информационные и коммуникационные технологии, промышленное производство, обслуживание гражданского транспорта, сфера услуг, творчество и дизайн.

Юниоры и профессии будущего

Чемпионат WorldSkills Kazan 2019 станет площадкой для соревнований по профессиям будущего FutureSkills и для WorldSkills Juniors. С 22 по 27 августа в "Казань Экспо" пройдут соревнования для конкурсантов в возрасте от 14 до 16 лет по 13 компетенциям: "Графический дизайн", "Веб-дизайн и разработка", "Сетевое и системное администрирование", "Электромонтаж", "Промышленная автоматика", "Сантехника и отопление", "Ресторанный сервис", "Промышленная робототехника", "Мобильная робототехника", "Полимеханика и автоматизация", "Эксплуатация беспилотных летательных аппаратов", "Парикмахерское искусство", а также "Малярные и декоративные работы".

Участие в них примут юниоры из Объединенных Арабских Эмиратов, Макао и Китайского Тайбэя, Белоруссии, Казахстана, Малайзии, Армении, Польши, Португалии, Франции, Словакии, Нидерландов, России. Всего по каждой компетенции будут представлены пять команд-участников, три команды по "Промышленной робототехнике".

Одновременно с основным чемпионатом состоятся соревнования Future Skills. Состязания пройдут по 25 малораспространенным, но перспективным компетенциям, которые еще не стандартизированы. Участвует более 100 российских и свыше 50 иностранных конкурсантов из 16 стран и регионов - участников движения WorldSkills International.

Мировое движение

Мировой чемпионат WorldSkills-2019 пройдет в Казани 22-27 августа. За это право проведения соревнований город соперничал с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается порядка 250 тыс. посетителей.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.