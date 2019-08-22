После допроса в Петербурге жена одного из руководителей ФБК улетела за границу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Руководитель социологической службы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и жена одного из руководителей фонда Леонида Волкова Анна Бирюкова уехала за границу после допроса в качестве свидетеля по уголовному делу об отмывании денег. Об этом ТАСС сообщил в четверг адвокат Виталий Черкасов, представляющий интересы Бирюковой.

"Она была допрошена в качестве свидетеля. После всех следственных действий я отвез ее в аэропорт Пулково, и она улетела за границу", - сказал Черкасов.

Как сообщил в среду журналистам глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, 20 августа следователи в Петербурге по поручению центрального аппарата СК допросили Бирюкову, которая прилетала в город на несколько дней по работе.

По словам Черкасова, следователи изъяли личные вещи Бирюковой и обыскали номер в гостинице, где она остановилась. После окончания следственных действий вещи вернули и женщину отпустили. Семья Анны, в том числе Волков, также находятся за границей.

Ранее Следственный комитет возбудил дело об отмывании денег сотрудниками ФБК. По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к работе фонда, получили крупную сумму денег в иностранной и российской валютах, причем эти средства были приобретены заведомо преступным путем. Как полагают в СК, соучастники преступления легализовали эти деньги.