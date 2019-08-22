Экореабилитацию трех рек завершат в Подмосковье в декабре 2019 года

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Власти Московской области планируют до конца 2019 года завершить экореабилитацию рек Яуза, Борисовка и Сукромка, расположенных в черте Мытищ. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"В настоящее время идут работы по экореабилитации рек Яуза, Борисовка и Сукромка в черте Мытищ. Предполагается провести работы на отрезках общей протяженностью 9,56 км. Работы планируется завершить в декабре 2019 года", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в прошлом году в регионе завершилась реабилитация рек Пехорка и Малашка в черте Балашихи, суммарная площадь участка составила более 10 км.

"После окончания работ на реабилитированном участке улучшается водоток, снижается риск зарастания и заболачивания, повышается качество воды и условия существования водных биоресурсов", - добавил собеседник агентства.

Проект по экореабилитации реки Альба

Проект экологической реабилитации реки Альбы, протекающей по территории Дмитрова, Солнечногорска и Лобни, разработают до конца 2019 года. Протяженность реабилитируемого участка реки составит 11 км, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"В 2019 году планируется разработать проект на экологическую реабилитацию реки Альбы на территории трех муниципальных образований: Дмитровского, Солнечногорского округов и города Лобня. Предварительно протяженность реабилитируемого участка реки составит 11 км", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в перспективе планируется разработать проекты экореабилитации реки Пахра в черте городского округа Подольск и реки Клязьма в Щелковском округе.

"Всего с 2017 по 2020 год на экореабилитацию рек запланировано потратить 2,16 млрд рублей, в том числе 1,2 млрд из федерального бюджета, 950 млн из областного и местных бюджетов", - пояснили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что на территории Подмосковья насчитывается порядка 4 тыс. рек и около 2 тыс. озер. Минэкологии региона ежегодно проводит обследование наиболее значимых рек Подмосковья, которое показывает, что в удовлетворительном состоянии находятся около 60% водных объектов. Остальные нуждаются в санитарной расчистке или реабилитации.

Экореабилитация подразумевает комплекс работ по расчистке прибрежных зон и русел от отходов, выемке донных отложений, укреплению берегов, высадке водных растений и внесении бактерий, способствующих очищению воды, а также ликвидации источников сброса неочищенных сточных вод.