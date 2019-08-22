Роскачество назвало дефектные модели электрических чайников

Роскачество провело исследование, в рамках которого проверило 30 моделей электрических чайников от 23 производителей (РФ, Польша, Китай, Турция). Как отметили в ведомстве, речь идет об устройствах в ценовом диапазоне от 487 до 7880 рублей и объемом 1-2 литра.

Эксперты проверили чайники по 159 показателям качества и безопасности. Как показало исследование, самыми проблемными показателями стали фильтр и шкала измерения воды. В частности, нередко фильтр было сложно снять (или он отсутствовал совсем), а по шкале измерения не было понятно, сколько в чайник налили воды.

Большая часть исследованных бытовых приборов справилась с испытаниями на безопасности, однако были и исключения. В частности, у чайника "Эльбрус" не сработал при выкипании воды термовыключатель. У бытового прибора DELTA LUX DL-1057 в свою очередь снизу протекала вода. В чайнике Scarlett SC-EK18P44 выходил пар из-под кнопки, а из устройства модели BBK EK 1705S выплескивалась вода.

По данным исследования, все проверенные бытовые приборы не выделяют в кипяченую воду бор, хром, свинец и никель. Однако чайники трех моделей на разных стадиях кипячения выделили в воду органические образования, способные окисляться и образовывать в организме вредные вещества: BBK EK 1705S (когда кипяченая вода отстоялась в течение 12 часов), Centek СТ-1068 (при втором кипячении) и Scarlett SC-EK18P44 (при первом кипячении).

Роскачество также обратило внимание на то, что две модели якобы двухлитровых чайников на самом деле вмещают в себя 1,8 литра воды. Речь идет о HOME ELEMENT HE-KT180 и Centek СТ-1068.