Для пострадавших от паводка библиотек в Приамурье за неделю собрали 3,5 тыс. книг

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 августа. /ТАСС/. Жители Амурской области собрали за неделю 3,5 тыс. книг для пострадавших от паводка библиотек в Мазановском и Селемджинском районах региона, сообщил в четверг ТАСС региональный координатор организации "Молодежка ОНФ" Александр Екжанов.

В Амурской области из-за паводков с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера. В результате ЧС в Приамурье оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. В числе наиболее пострадавших от паводка - Селемджинский и Мазановский районы, где пострадали дома и соцобъекты, в том числе, библиотеки.

"По Амурской области на сегодняшний день собрали 3,5 тыс. книг. За неделю", - сказал Екжанов. Он уточнил, что акция по сбору книг для пострадавших от паводка библиотек двух районов Приамурья проходила с 16 по 21 августа. Помимо населения Благовещенска к ней присоединились жители Белогорского, Ивановского и Шимановского районов региона.

"Большой спасибо всем, кто нам помог. Потому что за неделю такое большое количество книг собрать мы думали, что нереально. Отпуска, каникулы, огороды. Но люди все равно принесли книги", - отметил собеседник.

Более того, по его словам, еще около 3 тыс. книг - полторы тонны - отправил в Приамурье Забайкальский край, груз должен прийти в начале сентября. Также в этот период ожидаются книги из Еврейской автономной области и Хабаровского края. Поэтому пока сбор книг в научной библиотеке в Благовещенске продолжается. Когда придут "посылки" из регионов, весь собранный фонд отправят в центральные районные библиотеки Мазановского и Селемджинского районов, которые уже займутся их распределением по населенным пунктам.

О паводке

В зону паводка в Приамурье попали 787 жилых домов, 4669 человек, в том числе 1041 ребенок. Кроме того, подтоплены 3171 приусадебный участок, 31 социальный объект, шесть объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Повреждены 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью более 500 км.

По данным МЧС на 22 августа, в регионе остаются подтопленными 42 придворовые территории. Подтопленных дачных участков и населенных пунктов без транспортного сообщения в области нет. В пункте временного размещения в селе Новокиевский Увал Мазановского района находятся шесть человек, из них один ребенок, у родственников - 1570 человек, из них 478 детей. В ликвидации последствий прохождения дождевого паводка задействовано 209 человек и 56 единиц техники.