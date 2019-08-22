Эксперты: океан стремительно уничтожает обломки затонувшего "Титаника"

ЛОНДОН, 22 августа. /ТАСС/. Группа американских ученых обнаружила, что состояние обломков некогда грандиозного пассажирского лайнера "Титаник" продолжает стремительно ухудшаться. Основной причиной этого являются морские микроорганизмы и коррозия, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании Atlantic Productions, организовавшей экспедицию к останкам судна.

Впервые за почти 15 лет исследователи-дайверы из США совершили экспедицию к фрагментам затонувшего "Титаника" с целью более подробного их изучения. При этом специалисты напоминают, что печально знаменитый лайнер потерпел крушение почти в 600 км к югу от Ньюфаундленда в Канаде. За восемь дней, как отмечается в пресс-релизе, на подводных лодках "Тритон" исследователи совершили пять погружений к месту крушения. Используя специальные высокотехнологичные камеры, они сделали снимки обломков судна в формате 4К. Кроме того, им удалось построить высокоточную реалистичную 3D-модель "Титаника".

По словам экспертов, это помогло им провести оценку текущего состояния обломков, а также позволило сделать прогноз относительно их будущих повреждений. "Самой шокирующей зоной разрушения была правая сторона офицерских кают, где располагалась и каюта капитана", - подчеркнул специалист по истории "Титаника" Паркс Стефенсон. По его мнению, впоследствии процесс разрушения корабля будет лишь ускоряться.

В качестве основной причины разрушения исследователи назвали активность бактерий, обитающих на дне океана и разрушающих металлические конструкции - они становятся более хрупкими и рассыпаются на мелкие частицы. К факторам, способствующим постепенному исчезновению "Титаника", ученые отнесли также коррозию металла под воздействием соленой воды и наличие стремительно меняющихся океанических течений. Специалисты указывают, что "Титаник" раскололся на две части, которые лежат на большом расстоянии друг от друга на дне Атлантического океана на глубине около 4 тыс. метров.

Во время экспедиции, как подчеркивается в пресс-релизе, ученые возложили венок и провели краткую церемонию, чтобы почтить память пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения 1912 года.

"Титаник" был спущен на воду 31 мая 1911 года. Будучи пассажирским лайнером, он также являлся и почтовым судном, в задачу которого должна была входить доставка писем и бандеролей в США. Пароход отправился в свой первый и последний рейс из английского Саутгемптона 10 апреля 1912 года. В ночь с 14 на 15 апреля он столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики и затонул через 2 часа 40 минут. В результате крушения погибли около 1,5 тыс. человек, 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись.