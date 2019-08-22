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Бари Алибасов рассказал о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной

Супруг артистки сообщил, что ее доставили в военный госпиталь после отдыха в Болгарии, теперь ей лучше
Лидия Федосеева-Шукшина Валерий Матыцин/ТАСC
Описание
Лидия Федосеева-Шукшина
© Валерий Матыцин/ТАСC

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина была доставлена в московский военный госпиталь после отдыха в Болгарии. Состояние актрисы удовлетворительное, сообщил в четверг ТАСС ее супруг, музыкант и продюсер Бари Алибасов.

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"Она [Федосеева-Шукшина] в Москве, в военном госпитале, где она лечится всегда. С ней все нормально, никаких особых проблем нет", - сказал он.

По словам Алибасова, ночью актриса прилетела из Болгарии. "Там ей стало плохо, что случается регулярно, все-таки - возраст. Как прилетела, свезли в клинику, врачи сразу сделали ей какие-то уколы, дали лекарства, теперь ей лучше. Чувствует себя хорошо", - рассказал музыкант.

Ранее дочь актрисы Мария Шукшина на своей странице в Instagram опровергла информацию о сердечном приступе у матери.

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года. Она снималась в фильмах "Сверстницы", "Печки-лавочки", "Калина красная" и других. В 1984 году ей было присвоено звание народной артистки РСФСР.

Теги
БолгарияРоссияФедосеева-Шукшина, Лидия НиколаевнаАлибасов, Бари Каримович
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